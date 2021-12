STAMPA NAZIONALE – Schira: “Serie C, nove club sull’orlo del baratro”

Non solo il caso Catania. Altre società di Serie C in difficoltà. Ne parla Nicolò Schira attraverso un articolo redatto per il portale nazionale tuttoc.com: “Siamo solo a dicembre eppure ci sono già ben 9 club sull’orlo del baratro, equamente distribuiti lungo tutta la Penisola: due nel profondo Nord e 3 meridionali più 4 al centro Italia. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Si fa per dire. Una crisi preoccupante che ha investito il 15% dei club della terza serie che rischiano, seriamente, di non arrivare a fine stagione o nella migliore delle ipotesi di chiudere baracca e burattini il prossimo 30 giugno. Alcuni sono in arretrato di diverse mensilità, altri hanno proprietà ai titoli di coda e qualcun altro ha già portato i libri in tribunale. Nomi? Tempo al tempo. Un po’ di testimonianze attendibili e dati sensibili li abbiamo già raccolti, ma aspettiamo di essere in possesso di visure camerali e bilanci per scoperchiare tutti i dettagli”.

