CATANIA-MONOPOLI: si prevede una bassa affluenza di pubblico

Ampi spazi vuoti sugli spalti dello stadio “Angelo Massimino” in occasione di Catania-Monopoli. Nel post-gara di Messina Alessandro Albertini sperava in una massiccia presenza di pubblico, ma stasera non sarà così. Lo zoccolo duro del tifo organizzato in Curva Nord ci sarà, garantendo il proprio supporto ai giocatori con i quali si è instaurato un legame forte e intriso di rispetto, sostenendo un gruppo che nonostante limiti e difficoltà non ha mai lesinato sforzi.

Includendo i 1.034 ed una ventina di sostenitori provenienti da Monopoli (in buoni rapporti con gli ultras rossazzurri), si prevede un’affluenza davvero molto bassa con circa 2mila spettatori al seguito. Vuoi perchè siamo in prossimità delle feste natalizie, vuoi perchè si gioca una gara infrasettimanale e le ambizioni della squadra di Baldini sono lontane anni luce da quello che ci si può attendere per una piazza importante come Catania. Ma, soprattutto, vuoi perchè l’udienza prefallimentare non lascia dormire sonni tranquilli con il rischio di chiudere anzitempo la stagione in caso di eventuale fallimento sancito dal Tribunale.

===>>> UFFICIALE: il Tribunale dichiara fallito il Calcio Catania 1946

