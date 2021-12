DICEMBRE ROSSAZZURRO: aspettando Catania-Monopoli, bilancio in perfetto equilibrio

In attesa della sfida contro il Monopoli, in programma domani sera ore 21:00, tracciamo il bilancio del Dicembre rossazzurro. L’ultimo mese del 2021 ha lasciato un sapore agrodolce nel cuore dei tifosi catanesi, visto il bilancio complessivo di 1 vittoria, un pareggio ed una sconfitta, 4 gol fatti e 3 subiti ed una Differenza Reti di +1. Il dodicesimo periodo dell’anno si è aperto con il ko del “Francioni” contro i padroni di casa del Latina. Un Catania sbiadito e abbastanza confusionario non è riuscito a rimediare alla splendida rete di Sane arrivata al 28’ del primo tempo. Probabilmente la truppa di mister Baldini ha pagato il contraccolpo psicologico dettato dalla penalizzazione (-2) sentenziata del TFN pochi giorni prima della trasferta laziale.

Archiviata la settima sconfitta stagionale, l’Elefante è entrato in clima derby dovendo fronteggiare consecutivamente prima il Palermo e poi il Messina. Contro i “rosa” la squadra rossazzurra ha disputato una delle migliori prove stagionali per grinta, determinazione e forza di volontà, facendo gioire i circa diecimila del “Massimino” per una vittoria interna che mancava, al cospetto delle aquile, ormai da dieci anni. Il 2-0 finale porta la firma del “solito” Luca Moro. Il bomber patavino prima ha trasformato un calcio di rigore procurato da Biondi (24’) e poi, nel finale di gara (85’), ha chiuso definitivamente i giochi con una splendida giocata individuale fulminando Pelagotti sul primo palo.

Dopo i cugini rosanero, altra sfida delicata e complicata contro i conterranei dell’ACR Messina, ultimi in classifica. La partita si presentava insidiosa, al “San Filippo-Franco Scoglio” la squadra etnea ha faticato più del previsto riuscendo a strappare un punto in extremis ai peloritani. Al vantaggio dei padroni di casa siglato da Rondinella al 19’ (propiziato dall’errore del portiere Stancampiano) ha risposto al 74’ il neoentrato Albertini. Qualche istante dopo (78’) la dormita difensiva degli etnei è valsa il nuovo vantaggio dei biancoscudati con Marginean, prima che Leon Sipos si issasse a salvatore della patria siglando il definitivo 2-2 con una zampata da sotto misura. Oggi, mercoledì 22 dicembre, ultimo confronto dell’anno solare (prima giornale del girone di ritorno) a conclusione di un 2021 ricco di colpi di scena, disillusioni ed amarezza per tutta la tifoseria rossazzurra che attende con ansia il responso del Tribunale fallimentare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***