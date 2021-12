CATANIA-PALERMO: dalla A alla C, nona partita con più presenze sugli spalti in Italia

Non saranno stati gli oltre 20.000 che caratterizzavano i derby del passato, ma i numeri che si sono registrati in occasione di Catania-Palermo fotografano una delle partite con la maggiore affluenza di pubblico in Italia nella recente giornata di campionato dalla Serie A alla C.

Nella speciale Top 10 di riferimento stilata da TuttoCalcioCatania.com lo stadio “Angelo Massimino” vanta il nono miglior dato, superiore a Venezia-Juventus. Figura anche un altro incontro di terza serie, il derby pugliese Bari-Taranto giocato al “San Nicola” davanti a più di 11mila unità. Sul podio gli stadi di Roma, Milano (sponda Inter) e Napoli.

Roma – Spezia, 44.844 Inter – Cagliari, 33.712 Napoli – Empoli, 24.000 Genoa – Sampdoria, 19.983 Fiorentina – Salernitana, 18.576 Udinese – Milan, 16.835 Verona – Atalanta, 14.788 Bari – Taranto, 11.024 Catania – Palermo, 9.239 Venezia – Juventus, 8.350

