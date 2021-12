EX ROSSAZZURRI – Gaucci: “Catania esperienza importante. Il calcio inizia a mancare, mi piacerebbe tornare in Italia”

L’ex Presidente del Catania Riccardo Gaucci, intervistato dal quotidiano romano online farodiroma.it torna brevemente sull’esperienza vissuta in Sicilia e sul suo presente: “Avevo 23 anni, ero giovanissimo. È stata una esperienza importante su suggerimento di mio padre e di mio fratello. Ero molto giovane e gestire una società come il Catania con poca esperienza è stata molto stimolante. Sono stati 4 anni importanti. Abbiamo riportato il Catania in Serie B fino a cedere poi la squadra a Pulvirenti. Successivamente, dopo il fallimento a Perugia, sono stato un po’ fuori dal calcio ma poi sono tornato in questo mondo come Presidente del Floriana, una squadra maltese dove abbiamo ottenuto risultati importanti. Vittoria in campionato, qualificazioni in Europa League e in Champions League. Dopo sono tornato in Italia a Perugia con la mia famiglia e mi sono preso un anno sabbatico per valutare al meglio il mio futuro. E adesso? L’anno sabbatico sta per finire. Il calcio inizia a mancare. Vediamo cosa offre il mercato. Mi piacerebbe molto tornare in Italia”.

