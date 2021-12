CATANIA-PALERMO: derby scelto da Eleven Sports come “Match of the Week”

Una grande novità di quest’anno in Serie C riguarda l’iniziativa di Eleven Sports e Lega Pro che, di giornata in giornata, individuano un Match of the Week. Una partita tutta speciale che offrirà agli spettatori un’ampia visibilità con collegamenti ed interviste nel pre-gara, nell’intervallo e nel post-partita. Il progetto proseguirà domenica 12 dicembre con il derby Catania-Palermo, confronto valevole per la 18/a giornata del girone C. Non è la prima volta che una gara dei rossazzurri viene inserita come Match of the Week. Era già successo tempo fa in occasione di Catania-Juve Stabia, vinta dai rossazzurri al “Massimino” con il risultato di 3-2, e di recente a Taranto, venendo fuori il medesimo risultato ma in favore della compagine pugliese.

