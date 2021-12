GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Catania-Palermo segni l’inizio di un cambio della cultura del tifo”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli applaude l’iniziativa del Pre Derby del cuore, ai microfoni del Giornale di Sicilia. “Dobbiamo scommettere sul cambio della cultura – dice – Poi è chiaro che il derby si voglia vincere, ma aver lavorato con progetti di solidarietà ci avvicina ad un cambio di cultura del tifo”. Concetto che s’inserisce anche nella decisione degli organi competenti di dare il via libera ai tifosi palermitani, seppur con qualche limitazione, ritenendo che “ci siano le condizioni per avere coraggio e fare di questo derby l’inizio di un cambio della cultura del tifo”. Ricordiamo che il derby non si gioca in presenza di pubblico dal lontano 21 aprile 2013. Allora entrambe le squadre militavano in Serie A pareggiando 1-1 al “Massimino”, con il Palermo ad un passo dalla retrocessione in B.

