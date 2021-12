CATANIA-PALERMO: nessuna copertura televisiva su Sky e Rai Sport

La Lega Pro ha reso noto le gare che saranno trasmesse su Sky, a pagamento (pay), con le modalità di trasmissione del satellitare e del digitale terrestre. Tra queste non figura Catania-Palermo. La partita, che il terzino rossazzurro Andrea Zanchi ha definito “uno dei derby più importanti d’Italia”, non avrà alcuna copertura televisiva nè su Sky (che nel girone C trasmetterà Campobasso-Catanzaro, Monterosi-Andria, Turris-Messina, Bari-Taranto) nè su Rai Sport (che per quanto concerne il raggruppamento centro-meridionale trasmetterà Juve Stabia-Potenza). Il match in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” andrà solo sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (per i residenti all’estero).

