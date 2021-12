EX ROSSAZZURRI – Castiglia: “Pessina vero rimpianto per il Catania”

A breve il centrocampista ex Catania Ivan Castiglia sarà libero di trovare nuova sistemazione, visto che il FC Messina è ad un passo dall’esclusione dal campionato di Serie D. Castiglia ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttoc.com, soffermandosi su un ex compagno di squadra, quel Matteo Pessina laureatosi Campione d’Europa con l’Italia e attualmente in forza all’Atalanta: “Pessina l’ho avuto per metà anno a Catania essendo arrivato in prestito via Milan. Aveva delle grandi doti pure lui ma per via della giovane età veniva preso davvero poco in considerazione. Un vero rimpianto, dato che adesso abbiamo visto tutti che calciatore è diventato“. In rossazzurro, in effetti, Pessina giocò una sola partita: avversaria l’Ischia Isolaverde allo stadio comunale Enzo Mazzella. Successivamente il ragazzo seppe ritagliarsi spazio altrove, fino ad arrivare ai giorni nostri.

