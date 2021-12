VERSO IL DERBY: attacco, chi supporterà il bomber Moro?

Si avvicina il derby, gara in cui il singolo dettaglio può fare la differenza. Mister Baldini dovrà assicurarsi di trovare l’assetto tattico ideale per impensiere la difesa del Palermo. Scontata la presenza in attacco di Moro, bomber rossazzurro con 16 reti ed attuale capocannoniere del campionato di Serie C. Sarà interessante vedere chi lo supporterà. Riproporre il 4-4-2 con Sipos potrebbe essere una soluzione. Ma è sempre valida anche l’ipotesi 4-3-3, in questo caso schierando Moro unica punta con Russotto (o Ceccarelli) e Russini sugli esterni. Piccolo e/o Biondi potrebbero subentrare a gara in corso, ma non si escludono altre mosse a sorpresa per tentare di sorprendere la retroguardia rosanero.

