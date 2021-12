EX ROSSAZZURRI – L’ambizioso Reginaldo: “Spero di portare il Picerno ai Play Off”

E’ un Reginaldo ambizioso, quello che parla del Picerno che sta facendo bene soprattutto nelle ultime partite. Così l’ex attaccante del Catania ai microfoni di Eleven Sports, nel corso di ParliamoC: “Sono vicino al raggiungimento di quota 500 presenze in Italia, per uno straniero non è facile. Vorrei essere ricordato per quello che ho fatto. Milito nel girone C in cui non mancano i calciatori forti. Soprattutto la Turris mi ha impressionato, gioca veramente bene con giocatori importanti come Tascone, Santaniello e Giannone. Personalmente spero di portare il Picerno ai Play Off, regalando questa gioia ai tifosi. Sarebbe una roba bellissima, dando entusiasmo alla città e ad un presidente che ha costruito uno stadio carino, una società con sani principi. Potrei farmi un altro tatuaggio nel caso in cui raggiungessi gli spareggi promozione”.

