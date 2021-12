VERSO MESSINA-CATANIA: dopo Siracusa, l’ex Ezio Raciti ci riprova contro i rossazzurri

Un solo precedente da allenatore contro il Catania per colui che ha lavorato nel settore giovanile rossazzurro e sentirà in maniera particolare il derby. Domenica pomeriggio Ezio Raciti, che sostituisce in panchina l’esonerato Eziolino Capuano a Messina, affronterà per la seconda volta da ex la formazione dell’Elefante dopo il 2-1 di Siracusa risalente a gennaio 2019. Il Catania allenato da Sottil sbattè contro il muro eretto da Crispino, allora portiere aretuseo grande protagonista dell’incontro. Non bastò ai rossazzurri una gemma di Lodi.

Raciti, a proposito del fatto di avere incontrato il Catania da avversario, rilasciò le seguenti dichiarazioni al quotidiano La Sicilia: “L’esperienza col Catania è stata importante. Abbiamo sfiorato la finale dei Play Off scudetto degli Allievi Nazionali cedendo a Empoli e Juve che in porta aveva Audero, che fece miracoli. Domenica ho vinto e la tensione è andata via, ora il mio cuore desidera che il Catania possa recuperare terreno. Perchè ho lasciato il Catania? Zero polemiche, non sono stato trattato bene da qualcuno ma il Catania è la storia della città e non si rinnega”. Si rinnova dunque una sfida speciale per Raciti, che proverà in qualche modo a risollevare le sorti del Messina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***