MIRRI (Pres. Palermo): “Sigi commette degli errori ma meriti straordinari”

Il Presidente del Palermo Dario Mirri tesse le lodi della Sigi, attuale proprietaria del Calcio Catania, ai microfoni di TRM: “La Sigi certamente commette degli errori come me, come qualsiasi tifoso ed essere umano. Probabilmente come soggetto giuridico avrà commesso degli errori ma sfido chiunque a dire cosa ha fatto la Sigi. La Sigi sta dando un sostegno quotidiano pagando tutti i propri impegni ad una società certamente in gravi difficoltà. Quello che la Sigi sta facendo per il Catania credo sia un merito staordinario e che secondo me nessuno può mettere in dubbio. Magari il risultato finale non sarà quello sperato però quello che generosamente stanno facendo da due anni è sotto gli occhi di tutti e resta come merito della Sigi”.

