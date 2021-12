MORO: “Oggi più che mai sono innamorato di questa tifoseria. Adesso altro derby importante a Messina”

Diciottesimo centro in questa stagione per Luca Moro, che stende il Palermo con una doppietta. Proprio l’attaccante rossazzurro ha commentato nel post-gara la vittoria nel derby:

“Entrare in campo e vedere un tifo del genere è stata un’emozione incredibile, anche grazie a loro l’abbiamo portata a casa. Abbiamo fatto una gran partita e soprattuto quando eravano in inferiorità numerica ci siamo sacrificati tutti. Oggi più che mai sono innamorato di questa tifoseria. E’ veramente un uomo in più per noi il pubblico di Catania, speriamo di avere il maggiore sostegno possibile. Per tutti i 90′ i tifosi si sono fatti sentire, il calore di tanta gente ti dà la forza anche quando non ce l’hai”.

“Otto rigori su otto trasformati? Allenarmi con dei portieri bravi in allenamento dà fiducia e sicurezza, quando mi presento la domenica sono sereno e ringrazio anche loro. Sta girando tutto per il verso giusto, prendiamoci quello che viene. Il secondo gol? All’inizio non credevo nella palla di Zanchi, ho visto che si era liberato uno spazio, ho saltato l’uomo ed ho tirato. Poi è successo un pò di casino (ride, ndr). Potevo fare anche il terzo, me lo sono un pò mangiato ma va bene così”.

“So che non devo pensare troppo alle parole positive che vengo spese sul mio conto perchè altrimenti faccio un paio di partite non all’altezza, devo viverle più serenamente lavorando con costanza in allenamento. La dirigenza del Catania nella mia crescita ha un ruolo importante perchè essere qui mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista, un grazie anche a loro ed ai miei compagni soprattutto perchè mi stanno rendendo protagonista”.

“Vuol dire molto questa vittoria, sapevamo l’importanza di vincere il derby, l’avevamo capita durante la settimana guardando i derby precedenti. Stasera andiamo tutti insieme da qualche parte a festeggiare. Adesso comunque c’è un’altra gara col Messina, importante pure quella. A chi dedico la doppietta? Alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e la chiamo ogni sera ed ai miei amici che mi supportano”.

