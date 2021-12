SERIE C: 18/a giornata, i risultati degli incontri del sabato. Acuto esterno del Catanzaro, otto gol a Picerno

Sono state giocate cinque gare valevoli per la 18/a giornata del girone C di Serie C. Nessun pareggio. Vincono Catanzaro, Monterosi, Juve Stabia, Foggia e Picerno. A segno anche gli ex attaccanti del Catania Michele Emmausso e Reginaldo, rispettivamente tra le fila di Campobasso e Picerno.

Riportiamo di seguito risultati e marcatori delle partite in questione:

Campobasso 1-2 Catanzaro (33′ Bombagi, 45′ Vandeputte, 86′ Emmausso)

Monterosi Tuscia 1-0 Fidelis Andria (59′ Buglio)

Juve Stabia 3-0 Potenza (35′ Bentivegna, 76′ Stoppa, 85′ Stoppa)

Foggia 1-0 Virtus Francavilla (41′ Ferrante)

Picerno 5-3 Paganese (15′ Reginaldo, 22′ Guadagni, 25′ Gerardi, 44′ Firenze, 45′ Sbampato aut., 52′ Gerardi, 77′ Piovaccari, 92′ Coratella)

