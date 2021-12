Nota stampa Calcio Catania

In occasione della gara con il Palermo, in programma domenica 12 dicembre alle 14.30 allo stadio “Angelo Massimino”, l’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 12.30. Il Calcio Catania consiglia agli spettatori in possesso di valido titolo d’accesso di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***