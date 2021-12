SITUAZIONE DISCIPLINARE: tornano Russini e Monteagudo, Biondi salta il Monopoli

Buone notizie per il Catania che, sul piano disciplinare, in vista di Catania-Monopoli ritrova le disponibilità di Russini e Monteagudo. Entrambi avevano saltato il derby di Messina causa squalifica, il primo per l’espulsione rimediata contro il Palermo, il secondo per essere stato ammonito sempre al cospetto dei rosanero ma era già diffidato. L’ecuadoregno Maldonado permane in regime di diffida, con lui il laterale sinistro Pinto ed il brasiliano Claiton. I tre, pertanto, verranno squalificati alla prossima ammonizione e, dunque, un eventuale giallo mercoledì sera gli farebbe saltare il successivo confronto esterno con la Fidelis Andria. Biondi, invece, non sarà della partita mercoledì perchè ha riportato la quinta ammonizione: essendo già diffidato osserverà un turno di stop.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***