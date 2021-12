VERSO CATANIA-MONOPOLI: il gabbiano avversario dopo la batosta dell’andata, che grida vendetta

Mercoledì sera il Catania chiuderà l’anno solare 2021, scendendo in campo per un match valevole per la prima giornata di ritorno. Avversario quel Monopoli che il 28 agosto, all’esordio in campionato, diede tre schiaffi al Catania. Per i rossazzurri, quindi, sarà anche l’occasione per riscattare il brutto ko maturato al “Veneziani” dopo 90′ di grande difficoltà, con tanti giocatori distratti dalle voci di mercato e dalla complessa situazione extra campo.

Riepilogando l’esito dell’incontro, già nelle battute iniziali il Catania era sotto. Il Monopoli sfruttò una topica difensiva degli etnei. Prima l’incertezza di Stancampiano che riuscì, in qualche modo, a servire il compagno dopo avere dribblato un avversario, poi la leggerezza di Maldonado e Starita ne approfittò calciando in modo abbastanza preciso da sorprendere il portiere rossazzurro. Catania stordito e Monopoli che aumentò l’intensità in mezzo al campo. Al 15′ arrivò il raddoppio del Monopoli. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo a segno ancora Starita, lesto a ribadire in rete da due passi. Difesa catanese in evidente affanno.

Poco prima dell’intervallo, etnei vicinissimi al gol con Maldonado che scagliò un destro su punizione terminato di un soffio alla destra di Loria. Catania super offensivo nella ripresa che provò a sfondare sulle corsie esterne, con esiti poco lusinghieri. Etnei sbilanciati in avanti alla ricerca di un episodio che potesse consentirgli di Baldini di accorciare le distanze. Russotto fu uno dei più attivi. Al 60′ Piccinni e Starita graziarono il Catania non sfruttando una ghiotta opportunità per calare il tris, mentre il neo entrato Grandolfo centrò il palo con un violento mancino. Poca lucidità negli attacchi rossazzurri che produssero l’innocuo tiro rasoterra di Russini e la chance di Sipos che, tutto solo in area al 73′, venne ipnotizzato da Loria. Gol sbagliato, gol subito. Piccinni servì ottimamente lo scatenato Guiebre (77′), il quale crossò bene dalla sinistra pescando Viteritti, abile ad inserirsi e freddare col piatto destro Stancampiano. Un ko pesante, che grida vendetta.

