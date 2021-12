STAMPA NAZIONALE – Bargellini: “Buone notizie per i tesserati del Catania. Messina, basta così! Lo Monaco…”

Luca Bargellini, attraverso un articolo redato per il noto portale tuttoc.com, si esprime sulle situazioni vissute da Catania e (soprattutto) Messina quando si avvicina proprio la disputa del derby tra le due squadre: “Da una parte – scrive – ci sono le buone notizie che arrivano da Catania, con la Sigi che è riuscita ad ottemperare alle scadenze del mese di dicembre, sorprendendo un po’ tutti. I tesserati del club in prima fila. Dall’altra, invece, rimanendo sempre in Sicilia, ma passando dalle falde dell’Etna allo stretto, diventa impossibile non spendere due parole su quanto sta accadendo a Messina. Ho troppo rispetto per un professionista del calibro di Christian Argurio, ds dei peloritani, per attaccare in maniera indistinta la società, ma quanto accaduto poche ore fa, con i messaggi diffusi via social da Milinkovic rappresenta a che livello siamo arrivati. La gioia per il ritorno fra i Pro è solo un lontano ricordo, la classifica piange e il mercato è alle porte. Serve che un uomo, e UNO SOLO, prenda in mano la società e tenti di portarla oltre il traguardo. Che sia il presidente Sciotto, lo stesso Argurio, Milinkovic o chiunque altro. Lo Monaco, però, penso sia meglio evitarlo. Già dal momento del suo arrivo, ricordando anche le parole con cui lasciò Messina alcuni anni or sono, ho avuto dei dubbi circa sua seconda avventura sullo Stretto. Sbagliare è umano. Perseverare è diabolico. Basta così”.

