CALAPAI: domenica sarà il derby numero 16, torna nella sua Messina

Derby molto, molto speciale per Luca Calapai. Il terzino rossazzurro è infatti messinese di nascita e domenica affronterà proprio la squadra della sua città. Lui, che a Messina ha giocato dagli Esordienti fino ai Giovanissimi senza mai esordire in Prima Squadra, si appresta a vivere per la prima volta il derby da avversario dei biancoscudati. “Il secondo anno di Allievi Nazionali il mister mi diede addirittura la fascia da capitano – disse in un’intervista concessa a vivomodena.it – Parenti calciatori? Mio zio giocava in porta e anche mio cugino. E’ stato portiere nel Messina in C1. Da ragazzino seguivo molto il Messina anche perchè erano gli anni della promozione dalla B alla A, con Bortolo Mutti in panchina, e del settimo posto in serie A. Andavo spesso a vedere le partite allo stadio”.

Sarà anche la sedicesima occasione in cui, tra i professionisti, Calapai se la vedrà al cospetto di una formazione siciliana. Quella ottenuta nei giorni scorsi contro il Palermo è stata la quinta vittoria contro una squadra della Regione Sicilia. Risultato che ha permesso di eguagliare sia il numero di pareggi che di sconfitte in carriera, avendo sfidato anche Trapani, Sicula Leonzio, Siracusa e lo stesso Catania (da giocatore del Modena).

