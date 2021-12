STAMPA NAZIONALE – Pedullà: “Caso Catania, soliti errori estivi del palazzo…”

“I soliti errori estivi del palazzo pagati in inverno. Siamo solo noi”, titola così il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito web parlando anche del caso Catania. Il fallimento societario rossazzurro viene definito “l’ennesimo triste passaggio”. “Chissà cos’altro accadrà nei prossimi mesi – aggiunge – Sempre nel bel mezzo del campionato, come succede soltanto da noi o quasi. Quindi, riepilogando: è inutile preoccuparsi di raccogliere elogi come se fossero medaglie al petto, tenendo poi la polvere sotto il tappeto. La polvere è tanta, con la schiena dritta un tappeto non basta. Vorremmo che la Serie C per una volta chiudesse una stagione senza scandali, sparizioni, casini di tutti i tipi. Senza parole di esaltazione non suffragate dai fatti. E i pellegrinaggi lasciamoli per le cose più serie, anzi sacre”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***