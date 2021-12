LA SICILIA – Sigi, si salvi la faccia. Altri incontri previsti. L’avv. Augello contratta con i curatori

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Anche ieri riunioni, telefoni muti, soci irrintracciabili mentre ormai sono tutti a conoscenza dei contrasti interni al gruppo. Ci sono soci che disertano le riunioni, qualcuno si collega a intermittenza in videoconferenza, qualche altro non vuol più sentire parlare del Catania, c’è chi litiga pure. L’avv. Giuseppe Augello ha fatto un nuovo tentativo incontrandosi con i curatori ai quali avrebbe proposto di versare meno di 600mila euro fornendo però delle valide garanzie attraverso una riduzione dei costi. Altra ipotesi, versare la metà per allungare di un solo mese l’esercizio provvisorio. Si attendono delle risposte ma restano i timori di una fine annunciata. In serata qualcuno dei soci ha cominciato a versare delle somme individuali secondo il principio delle quote pro capite. Gli incontri, i vertici, continueranno anche oggi. Ci si aspetta inoltre che i maggiori azionisti a cominciare da Gaetano Nicolosi facciano il loro dovere nel rispetto della tifoseria e della città. Il 2021 si chiude con quest’ultima possibilità.

