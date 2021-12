TORRE DEL GRIFO: allenamenti, il calendario settimanale in vista di Latina

Catania dal pomeriggio di ieri, martedì 30 novembre, in campo a Torre del Grifo in vista della sfida al Latina, in calendario domenica alle 14.30 allo stadio “Francioni”. E’ iniziata la settimana di lavoro dei rossazzurri che proseguono la preparazione fino a venerdì con tre sedute in programma alle 11:00 e si concluderà sabato con la rifinitura, che avrà inizio alle 10:30. Squadra complessivamente in buone condizioni, sta bene anche Simone Russini che era uscito malconcio dal rettangolo di gioco nel corso del primo tempo di Catania-Potenza.

