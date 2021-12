VERSO MESSINA-CATANIA: Russotto ha già colpito i peloritani, ci riprova domenica

Tra i calciatori convocati da mister Francesco Baldini, Andrea Russotto è l’unico ad avere trovato la via della rete in carriera contro il Messina. E’ accaduto in due occasioni, ultima delle quali nel derby vinto dal Catania al “Massimino” il 24 marzo 2016 per 2-1, in Lega Pro. Allora Russotto mise a segno il gol decisivo dopo le realizzazioni di Calil e Gustavo. Prima ancora, nel lontano 23 febbraio 2008, Russotto fissò invece il definitivo 6-2 del Treviso ai danni del Messina, in Serie B, allo stadio “Omobono Tenni”. Qualora giocasse, domenica proverebbe nuovamente a perforare la difesa peloritana, andando anche a caccia del primo gol in carriera al “San Filippo-Franco Scoglio”.

