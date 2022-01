CALCIO IN PROVINCIA: cadono Biancavilla e Paternò, vince l’Acireale. Il Mazzarrone prende il largo

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D sgambetto della Sancataldese al Paternò. Verdemaranto più concreti: gol su rigore di Balistreri e raddoppio con Cess nella ripresa. La reazione ospite produce la traversa con un tiro dal limite di Basualdo e l’inutile rete del 2-1 di Foderaro. Stop casalingo del Biancavilla, che cade sotto i colpi del San Luca. Santapaola risponde al 23′ al momentaneo vantaggio su rigore di Carbone, prima dell’intervallo Favasuli riporta avanti il San Luca e, nel finale, Leveque archivia la pratica biancavillese. Bene, invece, l’Acireale che riesce ad imporsi sul difficile campo del Cittanova trovando il gol della vittoria con Piccioni nel corso della prima frazione. Il Giarre, invece, deve accontentarsi del pari al cospetto del Portici. Campani avanti con Manfrellotti al 13′, pareggio immediato di Arcidiacono. Poi la formazione giarre continua a premere sull’acceleratore alla ricerca del 2-1 che non arriva. Espulso al 95′ Giannaula per somma di ammonizioni.

In Eccellenza girone B l’Acicatena ritorna a vincere dopo 8 gare rifilando tre sberle all’Atletico Catania: 3-0 recante la firma di Calì, Costa (entrambi nel primo tempo) e Bottino al 75′. La Virtus Ispica passa sul campo del Viagrande per 2-3. La sbloccano subito gli ospiti con Thior, Patanè fa 1-1 alla mezzora, nel finale va a segno ancora Thior poco prima del terzo gol di Rossano. Al 94′ Civilletti rende più morbida la sconfitta per il Viagrande.

Nel torneo di Promozione girone C ok il Motta che infligge un 4-2 al Lavinaio: Montalto, Inserra, Sinatra e Palazzolo in gol per la squadra di Di Maria; Di Mauro e Grasso per il Lavinaio. San Gregorio “demolito” dalla Leonfortese: 7-0, marcatori Meta (doppietta), Niassy, Caputa (doppietta), Diagne e Giolito. Real Aci-Atletico Nissa sospesa al 26′ causa vento. Successo di misura del Ciclope Bronte ai danni del Belpasso, decisivo Saitta al 60′. Pareggiano 2-2 Misterbianco e Gymnica Scordia: doppietta di Milazzo in risposta alle reti di Gennaro e Tosto. Cade tra le mura amiche il Calatabiano contro l’Armerina: 0-3 caratterizzato dai due gol di F. Alessandro e Russo.

Nel girone D il Mazzarrone prende il largo, vincendo per 4-2 a Scicli: ai padroni di casa non basta Donzella, autore di due gol. Bonaccorsi, Maiorana, Puglisi e Gambino calano il poker. Acuto interno dello Sporting Eubea che piega le resistenze del Frigintini per 2-1. Segnano Valerio e Charty, in pieno recupero gli ospiti accorciano le distanze con Sangiorgio.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 40 Cavese 38 Acireale 37 Lamezia Terme 35 Paternò 33 Santa Maria 29 Licata 27 Cittanova 27 San Luca 24 Trapani 23 Portici 23 Sant’Agata 23 Sancataldese 23 Real Aversa 20 Rende 18 Castrovillari 17 Biancavilla 10 Troina (-6) 9 Giarre 9

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Ragusa 39 Igea 36 Jonica 33 Carlentini 28 Taormina 26 Siracusa 24 Nebros 24 Palazzolo 21 Leonzio 19 Acicatena 18 Virtus Ispica (-1) 15 Real Siracusa Belvedere 14 Santa Croce 10 Viagrande 9

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Real Aci 35 Leonfortese 34 FC Motta 34 Atletico 1994 27 Belpasso 23 Gymnica Scordia 22 Atletico Nissa 20 Ciclope Bronte 15 Don Bosco 2000 14 Misterbianco 13 San Gregorio 13 Armerina 11 Città di Misterbianco 8 Calatabiano 8

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 35 Modica 28 Comiso 26 Priolo Gargallo 23 Sporting Eubea 23 Frigintini 22 Nuova Città di Gela 22 Pro Ragusa 19 Vittoria 14 Città di Canicattini 13 RG 11 Megara 11 Città di Avola 11 Scicli 8

