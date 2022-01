CALCIO SICILIANO – Tifosi Palermo: “Gianni Di Marzio baluardo di un calcio romantico”

Nei giorni scorsi, nel corso della disputa del posticipo della 23/a giornata del girone C di Serie C Catanzaro-Palermo, c’è stato spazio per il ricordo della figura di Gianni Di Marzio. Prima del calcio d’inizio, osservato un minuto di silenzio dalla due squadre ed i padroni di casa sono scesi in campo con il lutto al braccio. Cosa che si verificherà anche domenica pomeriggio al “Massimino”, in occasione di Catania-Catanzaro.

Gli ultras del Palermo presenti nel settore loro riservato hanno, invece dedicato uno striscione recante la scritta “Ciao Gianni, baluardo di un calcio romantico!”. Il figlio Gianluca ha ringraziato di cuore, sui social, il Catanzaro e la tifoseria del Palermo per avere omaggiato il papà.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***