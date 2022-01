MERCATO: Padova, fase di stallo sui giovani in trattativa col Catania

Il 18enne difensore Eddy Cabianca, ma anche il centrocampista classe 2004 Mattia Maniero (nella foto) e altri nomi di ragazzi del vivaio del Padova segnalati come potenziali innesti per il Catania dopo avere trasferito Luca Moro. Una sorta di forma di riconoscenza verso chi ha valorizzato al meglio il bomber patavino, autore fin qui di 19 gol in campionato. Il terremoto dirigenziale che ha colpito il Padova, con la nomina a Direttore Sportivo di Massimiliano Mirabelli e la fine del rapporto con Sean Sogliano ed il collaboratore Fabio Gatti, ha tuttavia determinato una fase di stallo nella trattativa col Catania. Vedremo se, nei prossimi giorni, se ne riparlerà ma, almeno per il momento, è tutto fermo su questo versante.

