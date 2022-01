SERIE C: i movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Il Potenza si accorda ufficialmente con il Cosenza per ottenere il prestito della punta Gianluigi Sueva fino al termine della stagione. Colpo in difesa per la Vibonese che tessera Emanuele Suagher. Pietro Ciotti, invece, viene ceduto dai calabresi alla Fidelis Andria a titolo definitivo. Inoltre la società del Presidente Caffo preleva in prestito dal Frosinone Michele Volpe, che conclude la sua esperienza alla Viterbese. La Juve Stabia risolve consensualmente i contratti con il calciatore Daniele Lazzari e Mirco Lipari (quest’ultimo era in prestito dalla Juventus). La Turris definisce con l’Avellino l’ingaggio del difensore Andrea Sbraga in prestito, respinge la proposta degli irpini per il centrocampista Daniele Franco ed è vicina all’ala sinistra del Messina Raffaele Russo (fonte tuttoc.com). Al club peloritano piace molto l’esterno classe 2001 Riccardo Burgio, di proprietà dell’Atalanta.

Cessione a titolo temporaneo con opzione per l’attaccante Alessandro Polidori dal Monterosi Tuscia alla Viterbese. Lo stesso Monterosi manifesta interesse per l’esperto centrocampista Francesco Bolzoni. La Paganese ritrova il difensore classe 2001 Alessandro Curci, che si trasferisce a titolo definitivo dal Pisa firmando un contratto fino a giugno 2023. Potrebbe invece giungere in prestito dal Monopoli Ivan De Santis (fonte tuttoc.com). Il Bari presta al Legnago il centrocampista 31enne Lorenzo Lollo. Il Foggia è pronto a far firmare all’esterno offensivo Gianluca Turchetta un contratto fino al 2024.

