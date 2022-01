CATANIA: da Lorenzini a Russini, il punto sul mercato

Aumentano le richieste sul mercato per i calciatori del Catania. Tanti club vorrebbero approfittare della situazione d’incertezza societaria degli etnei puntando diversi profili. Calapai è vicino al Crotone. Valutazioni in corso per Monteagudo (richiesto anche in B), Pinto, Albertini e Zanchi. Quest’ultimo, come riportato nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com, potrebbe rientrare nell’ottica di uno scambio con la Turris. Inserendo magari il difensore Filippo Lorenzini (nella foto ndr) come contropartita tecnica, ma ai corallini piacciono anche Russotto e Piccolo. Questi ultimi non rappresentano la priorità assoluta per il club campano, che preferirebbe puntare su profili più giovani, ma fanno parte del taccuino della dirigenza. Si vedrà. Piccolo, in ogni caso, sembra destinato a partire. Nulla di scontato, invece, per Russotto.

A proposito di società campane, occhi puntati su Piccolo anche da parte della Juve Stabia, che guarda in casa Catania, inoltre, per Ceccarelli, che tanto piace soprattutto all’Avellino. Moro resterà fino al termine della stagione, ma l’agente del ragazzo proverà sin d’ora a trovare una nuova sistemazione in ottica giugno e lavora con il Padova al raggiungimento di tale scopo. Izco verso la permanenza, idem Sipos. Lungo elenco di squadre sulle tracce di Russini che, però, avrebbe espresso l’intenzione di restare. Almeno 2-3 società di C hanno chiesto informazioni per il centrocampista Provenzano. Valutazioni in corso anche per lui, ma pare disposto a proseguire l’avventura in maglia rossazzurra. Da non escludere l’eventuale partenza di qualche giovane promessa. Tanti calciatori hanno ricevuto la proposta di una rimodulazione dei contratti. Nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro.

