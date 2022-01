MERCATO: asse tra Catania e Turris?

La priorità assoluta è rimodulare i contratti e cedere chi non rientra più nei piani tecnici o finanziari del Catania. Chiaramente s’interverrà anche sul mercato in entrata per rimpiazzare i partenti, rispettando il piano economico dei curatori fallimentari in forza dell’esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale. In questo senso non è da scartare la possibilità che Catania e Turris possano sviluppare un asse di mercato. Non è un mistero che ai corallini piacciano più giocatori rossazzurri. Vedi Antonio Piccolo, Andrea Russotto e Andrea Zanchi. Tra questi, almeno uno-due potrebbero essere ceduti proprio ai campani tenendo in considerazione anche l’ipotesi di eventuali scambi. Un profilo assai gradito a mister Francesco Baldini, ad esempio, è quello del difensore Filippo Lorenzini che già in estate fu corteggiato dal Catania ma la Turris negò il trasferimento.

