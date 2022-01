EX ROSSAZZURRI: Marcelinho punta a vincere con il Rajasthan

In Italia ha evidenziato discrete potenzialità con la maglia del Catania, in Serie B. Marcelo Leite Pereira, meglio noto come Marcelinho, ha totalizzato dieci presenze in rossazzurro siglando un gol. Successivamente ha proseguito la carriera tra Brasile, Grecia e soprattutto India. Qui continua a disputare stagioni di livello. Adesso è ripartito dal Rajasthan, partecipando ad una sorta di A2 indiana. Il club in questione è nelle mani di un procuratore italiano, Alexander Garini, che negli anni ha portato a giocare lì diversi calciatori: da Zambrotta a Barone, passando per Anelka, come riportano i colleghi di tuttomercatoweb.com. Marcelinho ha accettato il trasferimento al Rajasthan con l’obiettivo di vincere il campionato, così da raggiungere anche i Play Off della Champions League asiatica. Riuscirà l’ex rossazzurro a centrare gli obiettivi prefissati?

