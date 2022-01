MERCATO: Pinto, in estate ha rifiutato ghiotte opportunità. Adesso cosa succederà?

Chi lascerà Catania tra Giovanni Pinto e Andrea Zanchi? Come riportato nei giorni scorsi, il nodo dovrebbe essere risolto negli ultimi giorni di mercato ed il trasferimento dell’uno escluderebbe quello dell’altro. Soffermandoci sulla situazione legata al laterale sinistro ex Monopoli, al momento non si è andati oltre a semplici pour parler con un paio di società. La scorsa estate c’era la possibilità concreta di andare via, ma il giocatore ha rifiutato le proposte di club come Avellino, Reggiana e la Ternana di Cristiano Lucarelli. Adesso potrebbe restare a Catania attraverso un adeguamento del contratto, ma se giungeranno in sede proposte formali saranno valutate di concerto con il Direttore Maurizio Pellegrino. Il futuro di Pinto è legato alle evoluzioni del mercato.

