SERIE C – Bressan: “Attento Bari, sembra un altro campionato. Catania psicologicamente non al top”

Mauro Bressan, ex centrocampista – tra le altre – di Como, Cagliari, Fiorentina, Venezia e Bari, ai microfoni di tuttobari.com mette in guardia la formazione biancorossa pugliese in vista della ripresa del campionato: “Bisogna stare attenti perché i valori emersi risalgono ad un mese fa. E’ tanto tempo, un’eternità. Sembra sia un altro campionato, sono curioso di vedere questa ripresa. Tutte le squadre devono stare attente, Bari incluso, ma penso che l’equilibrio e la consapevolezza mostrata rimangano, servirà però rivedere l’attitudine nel giocare le partite, tirando via la ruggine e cercando di partire veramente forte e non illudere le altre con possibilità di recupero, a partire dalla sfida contro il Catania, che non sarà al massimo psicologicamente. Le prime 3-4 uscite potranno essere determinanti per dare una botta morale. Il Bari potrebbe ripercorrere quanto fatto dalla Ternana lo scorso anno. Difficile che una squadra così esperta ed abituata abbia tanti cali di tensione”.

