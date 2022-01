MERCATO: Serie C, i movimenti delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Il Piacenza comunica il trasferimento di Antony Angileri al Messina, in accordo con la Sampdoria proprietaria del cartellino. La Fidelis Andria risolve consensualmente il contratto con Sergio Sabatino. Dopo Giuseppe Zampano, approda a Potenza a titolo definitivo – via Como – Azzedine Dkidak. I lucani mettono il mirino anche sull’esperto difensore centrale Francesco Cosenza, in uscita dall’Alessandria (fonte tuttoc.com), mentre Ezequiel Banegas potrebbe lasciare Potenza per dire sì alla Cavese. Il talentuoso Matteo Arena sempre più vicino al passaggio dal Monopoli al Cittadella. Il calciatore della Virtus Francavilla Mario Prezioso idea per il centrocampo della Juve Stabia (fonte tuttocalciopuglia.com). Catanzaro molto attivo sul mercato, puntando con decisione sull’attaccante Pietro Iemmello. E c’è l’idea Matteo Ardemagni dal Frosinone, piace anche il centrocampista del Perugia Dimitrios Sounas.

Confermato l’interesse del Foggia per Simone Russini. Davide Di Gennaro potrebbe andare via da Bari, direzione Cesena. Il terzino Daniel Semenzato cerca nuova sistemazione, non rientrando nel progetto Bari. Vari club di Serie C sulle sue tracce. L’attaccante Edoardo Tassi della Viterbese finisce anche nel mirino della Vibonese, sondaggio del Palermo per Luca Crescenzi del Como. Avellino in pole position per il centravanti Andrea Bianchimano e punta Jacopo Murano (fonte tuttoc.com). Foggia, Taranto e Gubbio sondano il terreno per il centrocampista rossazzurro Alessandro Provenzano. Il Monopoli ci prova per il terzino del Pescara Paolo Frascatore (fonte tuttoc.com). I colleghi di tusciaweb.eu riportano che potrebbe concretizzarsi uno scambio con la Viterbese: Massimiliano Carlini o Federico Vazquez per Murilo. Jonathan Italeng, attaccante del Taranto, verso il ritorno all’Atalanta dal prestito (fonte tuttocalciopuglia.com).

