MERCATO: Serie C, i movimenti delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Fresco di esordio in Serie A con la maglia del Venezia, il 21enne islandese Bjarki Steinn Bjarkason, centrocampista offensivo, arriva al Catanzaro con la formula del prestito secco fino a fine stagione. Il Monopoli cede a titolo temporaneo il calciatore Saverio Desiderato al Brindisi. Innesto dalla Serie D per il Potenza, che tessera l’attaccante Pablo Burzio in arrivo dal Lavello, con cui ha collezionato 44 presenze mettendo a segno 24 reti. Giuseppe Panico sarebbe finito sulla lista dei partenti di casa Juve Stabia, secondo quanto raccolto da tuttoc.com. Ciro Panico, invece, potrebbe trasferirsi a Castellammare dal Cosenza in prestito (fonte tuttomercatoweb.com).

La medesima fonte indica l’Avellino con i riflettori puntati sulla punta del Bari Simone Simeri, mentre salta al fotofinish l’arrivo alla Turris del difensore del Genoa Laurens Serpe, vista l’intromissione del Crotone. Inoltre il centrocampista Davide Buono potrebbe lasciare il Monterosi dopo due stagioni e mezza ed il Foggia ha messo nel mirino il laterale destro Tomasz Kupisz, che sta trovando poco spazio al Pordenone. Avellino e Catanzaro si contendono l’attaccante del Frosinone Pietro Iemmello.

I giallorossi stanno anche lavorando per chiudere la trattativa con il Catania per Luis Maldonado. Catania che pensa ad Andrea Marcucci del Latina per sostituirlo. La Virtus Francavilla non vorrebbe privarsi del forte difensore Alessandro Caporale, almeno in questa sessione di calciomercato. Al Monopoli stuzzica l’idea di un ritorno per la corsia destra di Arensi Rota (fonte Antenna Sud). Stando a tuttomercatoweb.com, il centrocampista della Vibonese Giorgio Tumbarello piace a Potenza e Monopoli

