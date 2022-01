EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Io e Lele Catania, mai potuto dimostrare il nostro valore sotto l’Etna…”

La foto che vedete, risalente ai tempi di Avellino, ritrae Francesco Millesi ed Emanuele Catania, entrambi catanesi ed ex calciatori del Catania. L’ha pubblicata lo stesso Millesi sui social, scrivendo: “Una foto indelebile per me! Al di là della vittoria del campionato. Ciò che avvalora la foto è il soggetto di cui mi affianca, Emanuele Catania un catanese come me che purtroppo anch’esso non ha avuto la possibilità di dimostrare il suo valore a Catania, l’ha dimostrato ad Avellino vincendo un torneo difficilissimo. Orgoglioso di essere stato il tuo capitano”. Millesi ha giocato col Catania in Serie A tra il 2006 e il 2009 totalizzando 11 presenze. Catania, invece, ha coronato il sogno di vestire i colori rossazzurri nella stagione 2019/20 in terza serie con una sola rete all’attivo in 13 apparizioni ufficiali.

