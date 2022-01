PAROLA AI TIFOSI – Nicotra: “Sigi, i nodi stanno venendo al pettine. Catania dovrebbe ripartire da una figura come Pagliara”

Nel corso della trasmissione Città Rossazzurra su Radio Antenna Uno ed in collaborazione con TuttoCalcioCatania.com, nell’ambito dell’iniziativa del “Network mediatico congiunto” promossa da Maxi Licari, parla l’imprenditore Roberto Nicotra, tifosissimo rossazzurro e rappresentante della catanesità:

“660mila euro per estendere l’esercizio provvisorio favorendo l’apertura dell’asta per la vendita competitiva? Non voglio credere che una città come Catania non possa in qualche modo risolvere la questione per due lire. Altrimenti credo che dovremmo cominciare ad interrogarci sul nostro ruolo come ambiente. Giornalisti, tifosi, classe dirigente. L’attuale situazione è un pò lo specchio del ciclo che sta vivendo questa città. Purtroppo in tutti i campi, anche quello imprenditoriale, la mediocrità regna sovrana ma è anche considerata normale. Questo è un campanello d’allarme. E la squadra di calcio è sempre un pò la cartina di tornasole della città”.

“Basta chiacchiere. La Sigi era convinta di cedere a Tacopina, lo hanno fatto scappare per beghe da quattro soldi e comportamenti che sono stati alla luce del sole. I nodi stanno venendo al pettine. Personalmente sarei stato ben felice della garanzia che avrebbe offerto una persona come Fabio Pagliara. Competente, capace e che con i fatti e non le chiacchiere ha dimostrato di saperci fare. Mi auguro che se un domani ci sarà, perchè comincio ad avere paura che non ci sarà, a Catania magari non necessariamente lui ma una figura di questo genere possa essere incaricata e non defenestrata. Spesso le risorse competenti a Catania vengono defenestrate”.

