SERIE C – Antenucci (Bari): “Non una partita semplice, abbiamo provato con tutte le nostre forze a vincere…”

Ha raggiunto quota 200 gol in carriera, l’ex attaccante del Catania autore di una doppietta domenica al “San Nicola”. Queste le parole rilasciate dal bomber del Bari nel post-gara evidenziate dalla nostra redazione: “Volevamo vincere al rientro dalla sosta. Non è stata una partita semplice ma devo dire che siamo stati bravi a riprenderla nonostante lo svantaggio. Alla fine abbiamo provato con tutte le forze a vincere ma siamo stati bravi a riprenderla. Ogni allenamento diamo sempre il massimo per poi riportarlo in partita. Ci tenevamo ad incamerare i tre punti, non ci siamo riusciti e non sempre si può vincere ma siamo consapevoli di dovere continuare su questa strada”.

