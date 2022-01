SERIE C – Colantonio (Pres. Turris): “Russotto e Zanchi? Priorità ai giovani…”

Andrea Russotto e Andrea Zanchi nel mirino della Turris? Sono calciatori effettivamente tenuti in considerazione dalla società carollina, ma il Presidente Antonio Colantonio lascia intendere che non sarebbero in questo momento una priorità. Queste le sue parole su 696 TV OttoChannel, nel corso di 0825 – Focus Serie C, evidenziate da tuttoturris.com: “Non ci sono solo loro sul taccuino di Primicile. La nostra priorità sono calciatori giovani perché è la nostra economia di squadra che ce lo chiede, per mantenere in salute i bilanci. Mi sembra evidente che se stiamo facendo bene e, come si suol dire, squadra che vince non si cambia, pure gli equilibri vadano preservati. Lavoriamo a qualche rimpiazzo ai titolari”.

