MERCATO – Stampa veneta: “Moro, incontro tra l’agente ed il Padova in ottica giugno. Fumata grigia”

Stando a quanto riportano i colleghi di trivenetogoal.it, lunedì c’è stato un incontro importante tra l’agente di Luca Moro, Giuseppe Riso, e il Padova. Il noto procuratore si è mosso per risolvere la questione legata all’attaccante perché urge trovare una soluzione subito in ottica giugno. Secondo Riso non si può aspettare, come il Padova vorrebbe o penserebbe di fare. Su Moro ci sono tantissime squadre di A, col Sassuolo avanti su Torino, Juventus e Fiorentina. L’esito dell’incontro è stato una fumata grigia, le parti hanno compreso una le necessità dell’altra e nei prossimi giorni ci saranno altri contatti per definire il tutto.

