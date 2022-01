MERCATO: Serie C, i movimenti delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

La Cavese comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento dell’attaccante Pablo Ezequiel Banegas, che ha risolto il contratto dopo avere giocato la prima parte di stagione con la maglia del Potenza (13 presenze e 1 gol). La Turris cede a titolo definitivo l’attaccante Francisco Sartore al Fiorenzuola. Fresco di risoluzione contrattuale con la Paganese, l’ex difensore del Catania Raffaele Schiavi vicino al trasferimento ai maltesi dello Sliema Wanderers fino a giugno (fonte tuttoc.com). Secondo la medesima fonte, Catanzaro e Avellino hanno effettuato sondaggi per il centrocampista del Pescara Giuseppe Rizzo, anch’egli ex rossazzurro.

Il forte difensore della Virtus Francavilla Alessandro Caporale è finito nel mirino di società di categoria superiore. Anche Juve Stabia e Taranto sulle tracce dell’esterno offensivo del Catania Antonio Piccolo, mentre potrebbe salutare Bari la punta Nicola Citro (fonte tuttoc.com). Il terzino del Palermo Alberto Almici piace alla SPAL (fonte Gazzetta dello Sport). Secondo quanto riferito da trivenetogoal.it, il Catanzaro sarebbe ai dettagli per il passaggio in prestito dell’islandese Bjarki Steinn Bjarkason che nella giornata di domenica ha anche esordito in A nel match tra Venezia e Milan.

Sportchannel accosta il calciatore di proprietà del Perugia Mirko Carretta all’Avellino. Un altro club del Girone C si accoda tra quelli che hanno messo nel mirino Djavan Anderson, esterno destro di proprietà della Lazio, il quale sta per chiudere la sua avventura al Cosenza. Dopo Catanzaro e Foggia, secondo quanto riportato dal Messaggero, anche il Latina si sarebbe fatto avanti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***