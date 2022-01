VALUTAZIONE DI AZIENDA: info su valore giocatori, debito sportivo e marchio in ottica bando

La valutazione aziendale redatta dal Tribunale fallimentare di Catania, coadiuvata tecnicamente dal Dott. Mancinelli di Pescara, contiene alcune info aggiuntive in ottica bando. Tra quelle più importanti, citiamo innanzitutto la parte relativa al debito sportivo, stimato in 2.852.000 euro alla data di fallimento del Calcio Catania (22-12-2021) e che potrebbe essere soggetto a variazione. Si legge infatti che l’importo “potrebbe incrementare ove dovessero essere inclusi i debiti afferenti i dipendenti non tesserati, ma strettamente funzionali all’attività sportiva, pari complessivi 457.000,00 circa; ridursi ove venissero escusse in tutto o in parte le fideiussioni esistenti in Lega, con copertura degli emolumenti dovuti ai tesserati”. L’aggiudicatario, inoltre, ha diritto di surroga nelle ragioni e nel rango del creditore originario e potrebbe recuperare la somma di 400mila euro tramite la Curatela.

Sempre in ottica bando, la base d’asta è stata fissata al prezzo di un milione di euro anche tenendo conto della valorizzazione del settore giovanile, pari a 460mila euro. Per quanto concerne invece la valorizzazione della Prima Squadra, non sono stati presi in considerazione i calciatori con scadenza a giugno “per i quali è improbabile che la Società riesca ad ottenere il valore (teorico) del tesserato, per evidenti motivi di debolezza contrattuale”, i calciatori con età maggiore di 32 anni “che costituiscono degli outliers da un punto di vista statistico ed i cui valori di stima sono certamente influenzati dalla variabile anagrafica, indipendentemente dalle performance effettive”; i calciatori ricevuti o ceduti in prestito temporaneo; i calciatori di giovane età che non vantano un numero significativo di presenze nel campionato corrente e in quelli precedenti.

Il ramo sportivo aziendale include la disponibilità di due marchi sociali registrati: il tradizionale logo del Calcio Catania e quello raffigurante il numero 11700 (con domanda depositata il 7 settembre 2020) che indica la storica matricola federale. Entrambi i marchi hanno un valore di 50mila euro.

