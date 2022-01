VERSO CATANIA-CATANZARO: da Maldonado a Welbeck, tanti gli ex attuali

La ventiquattresima giornata di campionato metterà l’una contro l’altra altre due piazze storiche del calcio italiano: Catania e Catanzaro si affronteranno domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” dopo il pareggio (1-1) maturato nel girone d’andata. La sfida contro i giallorossi mette in risalto anche la presenza di numerosi ex. Il più fresco di tutti è ovviamente Luis Maldonado, trasferitosi al “Ceravolo” proprio durante questa campagna di trasferimenti. In totale il calciatore sudamericano ha disputato 47 gare con gli etnei accompagnati da 3 gol ed altrettanti assist senza però riuscire davvero a dimostrare tutto il proprio talento.

L’esterno sinistro Antonio Porcino ha vissuto una breve parentesi alle pendici dell’Etna nella seconda parte della stagione ’17/18 difendendo per 17 volte i colori rossazzurri e mettendo a referto 1 gol (proprio contro il Catanzaro) e 4 assist. Francesco Bombagi invece non ha lasciato il segno in casa Catania, disputando appena 10 gare (con 1 rete all’attivo) durante la seconda metà del campionato ’15/16. Nana Welbeck in Sicilia è rimasto due stagioni (dal 2019 al 2021) prima di approdare in giallorosso rifiutando la proposta di rinnovo con il Catania. Nel complesso sono state 54 gare le gare disputate dal classe ’94, accompagnate da 2 gol ed un assist.

Chi avrà un ricordo indelebile della sponda orientale dell’isola è Davis Curiale. Con gli etnei il nativo di Colonia ha vissuto tre annate caratterizzate da tanti alti e bassi. Devastante nella prima stagione con 17 gol e 5 assist ed il titolo di capocannoniere del Girone C, purtroppo l’esperto centravanti non è più riuscito a ripetere i fasti del torneo ’17/18, concludendo la propria esperienza con 29 centri totali e 12 assist in 103 gare.

A parti invertite anche Andrea Russotto ha lasciato un ottimo ricordo in Calabria, totalizzando, tra il 2012 e il 2015, 84 presenze condite da 16 marcature e 18 assist. Infine pure l’attuale D.S. rossazzurro Maurizio Pellegrino vanta un trascorso in giallorosso, essendo sceso in campo 16 volte tra Serie B e Coppa Italia, condite da 2 reti, in quattro stagioni complessive (’83/84 e dal 1986 al 1989).

