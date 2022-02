ALBERTINI: “La Paganese ha vinto col minimo sforzo. Perso punti che potevano proiettarci verso un altro tipo di campionato”

Il terzino Alessandro Albertini è molto amareggiato per la sconfitta finale maturata contro la Paganese allo stadio “Angelo Massimino”. Queste le parole di Albertini evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“Il rammarico è tanto perchè anche stavolta abbiamo perso un’occasione importante, era una partita sulla falsa riga del Picerno. Dispiace perchè creare sempre questa mole di gioco, perdere queste energie ed uscire sconfitti dal confronto con un avversario che viene qui a chiudersi vincendo con un paio di occasioni costruite fa male, ci lascia basiti. Soprattutto nella ripresa abbiamo fatto la prestazione ma anche negli ultimi 20′ della prima frazione. Se lasci i primi 10′ e devi rincorrere, con questa formazioni che si chiudono però non è facile recuperare. Se perdiamo questi tipi di partite un motivo c’è e dobbiamo guardare dentro noi stessi perchè questi sono punti che potevano proiettarci verso un altro tipo di campionato”.

“I tifosi? Noi li ringraziamo sempre, penso che l’impegno non è mai venuto a mancare. Ripeto, fa male perdere così perchè spingi continuamente sull’acceleratore ma non prendi punti, con tutto il rispetto per altre squadre che hanno vinto qua col minimo sforzo. Dobbiamo fare un salto di qualità, di maturità in certe partite. Già con la penalità la situazione è difficile, cerchiamo di racimolare i punti che meritiamo. Dobbiamo fare meno confusione in campo. E’ inspiegabile, abbiamo creato diverse palle gol anche stavolta, bisogna migliorare e cercare di arrivare nella posizione di classifica che meritiamo”.

“Il mio miglior momento da quando sono a Catania? Sono contento di questo, sto facendo molto bene, sono sempre stato sul pezzo e questo momento coincide anche con la continuità con cui gioco. Continuità che da un anno e mezzo non ho mai avuto. Per un giocatore avente le mie caratteristiche avere questa continuità non fa che accrescere il livello in campo. Ad Avellino rivedremo il Catania che abbiamo sempre visto, ce la giocheremo con grande rispetto per l’avversario perchè sarà una gara dalle mille difficoltà contro una squadra costruita per vincere il campionato. Guardiamo avanti fiduciosi, in queste partite sappiamo di poter dare il 100%”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***