ASS. PARISI: “Più tifosi allo stadio segnale importante”

Dopo l’appello inviato pubblicamente nei giorni scorsi, l’assessore comunale allo Sport Sergio Parisi vede come un segnale positivo il fatto che un maggior numero di tifosi abbia presenziato sabato al “Massimino”. Queste le parole rilasciate a Salastampa: “La voglia di inviare un segnale il tifoso la testimonia con la presenza. Rispetto alle partite scorse si nota un’affluenza di pubblico maggiore. Sono segnali importanti che vogliono lanciare i tifosi. Il Catania nelle utime partite, anche col Picerno malgrado la sconfitta, ha dimostrato di crederci mettendo qualcosa in più in prospettiva, dimostrando che tutto quel che accade fuori dal campo non riguarda i giocatori, i quali danno l’anima e questo fa ben sperare”.

