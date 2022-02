VERSO CATANIA-PAGANESE: vincere per tirarsi (quasi) definitivamente fuori dal discorso salvezza

La prima vittoria interna del nuovo anno ha un sapore ancora più dolce perché arrivata grazie ad una grandissima prestazione e contro uno degli avversari più forti e sorprendenti di questo torneo. Prima della sfida del “Massimino”, la Virtus Francavilla di mister Taurino era la terza forza del campionato, non perdeva fuori casa da inizio Dicembre (Foggia-Virtus 1-0) ma soprattutto era riuscita a totalizzare una serie di otto risultati utili consecutivi, compresa la vittoria per 1-0 contro l‘Avellino, altra big del girone. Sul campo non si sono visti i 17 punti di differenza tra le due compagini, anzi si è assistiti ad una gara molto intensa e ricca di carica agonistica, nella quale il Catania ha sfruttato al meglio le armi di cui dispone.

Nonostante la mancanza di certezze sul futuro societario, i ragazzi e l’intero staff stanno onorando e rispettando fino alla fine la maglia che indossano come meglio non potrebbero. Gli applausi ed i cori d’incoraggiamento provenienti dai tifosi sono il giusto riconoscimento per un gruppo di grandi uomini e professionisti, in grado di non abbattersi dinnanzi alle difficoltà e di rimanere sempre concentrati verso l’obiettivo comune. In tal senso il successo contro la Virtus ha permesso all’Elefante di guardare con più ottimismo la classifica, visto che i 7 punti di distacco dai Playout rappresentano un buon margine di sicurezza. Tuttavia, per non dilapidare questo tesoretto e porre quasi definitivamente la parola fine sul discorso salvezza, martedì sera (ore 21:00) sempre allo stadio “Angelo Massimino” il Catania dovrà battere la Paganese nel recupero della ventiduesima giornata. Un successo contro gli azzurrostellati permetterebbe agli etnei di riscattare l’immeritata sconfitta del girone d’andata, distanziandosi ulteriormente dalla zona calda.

Dal canto suo il sodalizio campano, in piena crisi di risultati dopo aver totalizzato appena 9 punti in 15 gare, proverà ad uscire indenne dalla trasferta siciliana. Contro una Paganese bisognosa di punti non sarà facile, ma gli etnei dovranno stringere i denti e ripetere le ultime prestazioni stagionali andando a conquistare la settima gioia tra le mura amiche (undicesima complessiva) e sperare poi che arrivino buone notizie anche dal fronte extracalcistico, con imprenditori seri ed affidabili intenzionati a rilevare il club nell’asta del 4 Marzo prossimo.

