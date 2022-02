CALCIO IN PROVINCIA: Giarre ed Acireale non si fanno male, crolla il Biancavilla. Motta e Real Aci vincono ancora, cinquina Mazzarrone

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D, più di 500 spettatori presenti a Giarre per assistere al derby tra i padroni di casa e l’Acireale. 0-0 il risultato finale. Soddisfatto il tecnico dei giarresi Cacciola per il fatto di essersela giocata a viso aperto, mentre l’allenatore granata De Sanzo ammette che la sua squadra poteva fare qualcosa di più, nel contesto di una prova comunque soddisfacente. Cade, invece, il Paternò a Licata. Decide l’incontro la realizzazione di Gueye, che aveva fatto il suo ingresso in campo al 75′ trovando la via del gol otto minuti dopo. Biancavilla travolto in casa dalla Cavese per 0-4 con gli etnei costretti a giocare in dieci dal 24′ per l’espulsione di Governali, match praticamente senza storia: a segno Allegretti, Bacio Terracino, Aliperta e Palma.

In Eccellenza girone B niente da fare per l’Acicatena, sconfitto in trasferta dal Carlentini per 2-0 in virtù delle marcature di Carbonaro e Melluzzo. Il Città di Siracusa rifila 10 reti all’Atletico Catania. Gara che si conclude sul 10-3. Atletisti in gol con Napoli, Sciuto e Sferlazzo, mentre gli aretusei hanno devastato la difesa ospite con i gol di La Delfa, Mascara (tripletta), Montagno, Fiorentino (doppietta) e Catania (doppietta). Viagrande con coraggio a Piraino al cospetto della Nebros, portandosi in vantaggio al 51′ con D’Amico. Poi, però, tra il 68′ e 79′ Fioretti e Scaffidi ribaltano il risultato fissandolo sul 2-1.

In Promozione girone C continuano a vincere FC Motta e Real Aci, imponendosi entrambe per 1-0 in casa rispettivamente contro Ciclope Bronte (65′ Montalto) e Belpasso (69′ Campanella). Cade tra le mura amiche il Misterbianco contro la Leonfortese, match deciso già al 5′ dal gol di Meta (0-1). La Gymnica Scordia subisce dal Don Bosco un 4-1 esterno dopo avere sbloccato il risultato con Senia al 25′. La risposta della formazione casalinga è affidata ai gol di Minacapelli, Mirci (doppietta) e Allegra. Crolla l’Atletico 1994, demolito dall’Atletico Nissa: il 7-0 finale porta le firme di Sammartino (tripletta), Vaccaro, Alù (doppietta) e Terrana. 4-0 rifilato dal Calatabiano al San Gregorio, in rete Di Bella, Mannino e La Piana (doppietta). Lavinaio ko sul campo dell’Armerina, vittoriosa per 1-0 (19′ Aka).

In Promozione girone D cinquina del Mazzarrone ad Avola. Ai padroni di casa non basta la marcatura di Agnello al 50′, ospiti troppo forti con Gomez, Maiorana, Provenzano, Bonaccorsi e Napolitano nel tabellino dei marcatori. Vince anche lo Sporting Eubea che, grazie alla realizzazione di Mascali A., al 64′ piega le resistenze del Gela.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 51 Cavese 50 Acireale 50 Lamezia Terme 49 Paternò 41 S. Agata 37 Cittanova 36 Licata 34 Santa Maria Cilento 31 San Luca 30 Portici 29 Real Aversa 28 Sancataldese 26 Trapani 25 Rende 23 Castrovillari 20 Giarre 17 Troina (-6) 13 Biancavilla 13

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Igea 51 Jonica 50 Ragusa 45 Carlentini 36 Città di Siracusa 31 Nebros 30 Taormina 29 Palazzolo 22 Virtus Ispica (-1) 19 Real Siracusa Belvedere 18 Acicatena 18 Santa Croce 12 Viagrande 10 Atletico Catania (-2) -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Real Aci 46 F.C. Motta 46 Leonfortese 44 Atletico 1994 33 Atletico Nissa 31 Gymnica Scordia 23 Belpasso 23 Ciclope Bronte 20 Don Bosco 18 Misterbianco 18 Armerina 16 San Gregorio 14 Club Sportivo Lavinaio 13 Calatabiano 12

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 41 Modica 37 Comiso 33 Gela 31 Sporting Eubea 30 Frigintini 29 Vittoria 25 Priolo Gargallo 23 Canicattini 20 Pro Ragusa 19 Megara 18 Avola 17 RG 14 Scicli 12

