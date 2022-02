LA SICILIA – Verso il 4 marzo, si contano le ore. Tante voci e rischio asta ancora deserta

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Si avvicina il 4 marzo e non ci sono ancora novità per quanto concerne la presentazione di offerte per l’acquisizione del ramo calcistico del Catania. Fino a ieri, questo era lo spiffero fuoriuscito dalle porte sbarrate del Tribunale, non c’era traccia di offerte. Ma oggi si comincia a contare nuovamente. Ore, non giorni. Le indiscrezioni sono quelle già note. L’imprenditore Benedetto Mancini è stato colui che, di fatto, ha contribuito alla riapertura del bando perché sarebbe seriamente interessato. Ma una buona parte del pubblico, dopo averlo visto in compagnia di alcuni elementi della Sigi, lo ha “bollato” come elemento non gradito alla piazza con precedenti che non sono andati a buon fine. Vedremo se venerdì qualcosa emergerà. Russo Morosoli? Ha lanciato un appello ai concittadini imprenditori e poi – dopo lo scontro epistolare con l’avv. Ferraù – non ha più diffuso messaggi pubblici alla città. La sensazione è che, dopo tanto (e inutile) discutere, l’asta rischia di andare ancora una volta deserta. Si era materializzato pure il nome di Roberto Felleca, ex patron del Como, poi accostato a Pistoiese, Samb, Rieti e tanti altri club. Anche qui, solo voci. La speranza è che ci sia un imprenditore che abbia guidato a fari spenti, lavorando per formulare una proposta seria.

