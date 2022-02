CATANIA-MONTEROSI: sfida inedita al “Massimino”

Sabato pomeriggio, per la prima volta nella loro storia, Catania e Monterosi Tuscia si affronteranno allo stadio “Angelo Massimino” dopo essersi incontrati nella gara d’andata in terra laziale. Nessun precedente per la formazione biancorossa alle pendici dell’Etna. Il Monterosi è stato fondato infatti nel 2004, anno in cui partì dal campionato di Seconda Categoria, vinto la stagione successiva. Tra il 2006 e il 2009, invece, l’approdo in Eccellenza per poi retrocedere in Promozione al termine della stagione 2014-2015. Nel tempo il club biancorosso si stabilizza nel massimo campionato dilettantistico e, dopo cinque stagioni disputate in Serie D, centra il primo posto nel girone e di conseguenza, il primo storico salto tra i professionisti ottenendo il 3 ottobre 2021, nonostante l’inferiorità numerica a causa di un’espulsione, la prima vittoria professionistica contro l’Avellino.

