EX ROSSAZZURRI: Novellino torna alla Juve Stabia

“Non so aspettare e faccio degli errori per amore del campo. Eravamo d’accordo a far giocare i giovani, stavamo anche facendo bene. Ma non ce l’ho con nessuno, la colpa è mia. Un allenatore come me non può fare certe scelte”. Così una decina di giorni fa Walter Novellino commentava, a tuttomercatoweb.com, l’interruzione del rapporto con la Juve Stabia. Adesso, però, ecco una nuova opportunità per Novellino che viene riportato in panchina proprio dalle Vespe. La società campana ha infatti rimosso dall’incarico Stefano Sottili, a seguito dei risultati deficitari riportati dalla squadra in campionato, richiamando l’ex tecnico del Catania. Via anche il Direttore Sportivo Raffaele Rubino.

